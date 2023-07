WEERBERICHT. Vandaag nog wat buien, zondag beter festivalweer met maxima tot 23 graden

WEERBE­RICHT. Zon overheerst, maar vanavond ook kans op onweer

Vandaag is het eerst meestal zonnig met hoge wolkenvelden. In de loop van de dag verschijnen er meer wolken. Op het einde van de namiddag kan er hier en daar bui vallen die zelfs onweerachtig kan zijn. Deze kans is het grootst over het westen, voorspelt het KMI. De maximumtemperaturen bedragen 24 à 25 graden aan zee tot 30 graden in de Kempen. Ook de volgende dagen voorspelt het KMI kans op onweer.