WEERBERICHT. Vandaag nog grijs, vanaf vrijdag kouder met kans op winterse buien

Het blijft vandaag opnieuw grijs op de meeste plaatsen met eventueel enkele opklaringen in de namiddag, vooral dan in het westen en het zuidoosten van het land. In de voormiddag worden wijdverspreide nevel en hardnekkige mist verwacht. In de namiddag kan het zicht wat verbeteren op de meeste plaatsen, met uitzondering van het noorden van het land, meldt het KMI. Vanaf vrijdag zullen de temperaturen ‘s nachts naar verwachting tot net onder het vriespunt dalen en valt mogelijk de eerste winterse neerslag van het seizoen.

De maxima schommelen tussen 3 en 6 graden in de Ardennen en 6 tot 9 graden elders. De wind is zwak in de westelijke helft van het land, maar matig in de oostelijke helft uit veranderlijke richtingen of uit noord tot noordwest.

Vanavond en vannacht wordt het opnieuw grijs met nog steeds nevel, lage wolken of mist. Het is meestal droog, maar wat motregen kan uit de lage bewolking vallen in Midden- en Hoog-België. De minima liggen tussen 0 en 6 graden bij een vaak zwakke tot soms matige noordoostenwind.

Donderdagochtend is er lokaal kans op mist. In de loop van de dag blijven de lage wolken overvloedig aanwezig en gaan ze op sommige plaatsen gepaard met wat motregen. Op het Ardense reliëf zorgen ze voor een verminderd zicht. Over het westen en noordwesten verwachten we mogelijk enkele opklaringen. De maxima liggen tussen 3 graden in de Hoge Venen, 6 of 7 graden in het centrum en het uiterste zuiden van het land en 8 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige noordoostenwind.

Vrijdag is het zwaarbewolkt. Het blijft wel overwegend droog met hier en daar kans op wat lichte winterse neerslag. Het wordt behoorlijk koud met maxima van 0 graden in de Hoge Venen tot 3 à 4 graden in Laag- en Midden-België. Er waait een matige noordoostenwind.

Ook zaterdag verwachten we veel wolken en grijs weer. Er kunnen af en toe een paar winterse buitjes vallen (vooral dan over het zuidoosten), maar het lijkt nog steeds overwegend droog te blijven. De maxima klimmen niet hoger dan waarden tussen -1 graad in de Hoge Venen en 2 à 3 graden in het centrum. Er waait een schrale, matige wind uit oost tot noordoost.

Zondag wordt bewolkt, hoewel een paar lokale opklaringen niet uit te sluiten zijn. De kans op een winterse bui is eerder beperkt bij maxima van 0 tot 3 graden. Er waait een zwakke tot meestal matige oosten- tot noordoostenwind.

Weerman David Dehenauw bevestigt dat de neerslag beperkt zal zijn. “In de Ardennen zie ik hooguit een centimeter, in Vlaanderen zal het veel minder zijn”, klinkt het. Het oosten van het land maakt het meeste kans op winterse buien. Vanaf maandag wordt het weer zachter met maxima van 1 tot 5 graden.