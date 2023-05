WEERBERICHT. Vandaag en morgen nog kans op (onweers)buien, maar wel zonnig weekend voor de boeg

Vandaag begint de dag grijs met lage wolken en hier en daar wat motregen. In de Ardennen kan er mist zijn. Later in de voormiddag zal het opklaren, maar in de loop van de namiddag is er kans op buien die gepaard kunnen gaan met onweer. We krijgen temperaturen tussen 13 en 18 graden, zo meldt het KMI. Het blijft nog een paar dagen grijs en regenachtig, maar tegen het weekend mogen we eindelijk verbetering verwachten.

Donderdagavond is het wisselend bewolkt met enkele buien, die lokaal intens en onweerachtig kunnen zijn. In de nacht neemt vanuit het oosten de bewolking toe en gaat het regenen. In het westen van Vlaanderen blijft het nog droog tot de ochtend. De minima liggen tussen 8 en 12 graden bij een eerst zwakke en later matige wind uit noordelijke richtingen.

Vrijdag is het zwaarbewolkt met een regenzone die van oost naar west over ons land trekt. Het is nog wachten tot de namiddag vooraleer het droger wordt vanaf het noordoosten met opklaringen, maar de kans op een bui blijft aanwezig. De maxima liggen tussen 12 of 13 graden in de Ardennen en 18 of 19 graden in de Kempen. De noordenwind waait meestal matig in het binnenland en vrij krachtig aan zee, en trekt stilaan naar het noordoosten.

Zaterdagochtend schijnt de zon en is het droog. In de namiddag ontstaat er meer bewolking in de Ardennen. Vooral in de late namiddag is er kans op enkele pittige buien ten zuiden van Samber en Maas. In Vlaanderen blijft het vermoedelijk droger. De maxima liggen tussen 15 graden aan zee en in de Hoge Venen en 20 graden elders. De wind waait meestal matig uit het noorden tot noordoosten.

Ook zondag start in de meeste streken zonnig en droog met in de loop van de dag buien vanaf het oosten. Plaatselijk gaan die gepaard met onweer. Aan zee lijkt het zelfs droog te blijven. De maxima liggen tussen 15 en 20 graden bij een zwakke tot soms matige wind uit veranderlijke of noordelijke richtingen.

Maandag is het eerst, afgezien van een plaatselijke bui, vaak droog. In de loop van de dag wordt het wisselend bewolkt en stijgt de kans op buien. De maxima liggen tussen 14 en 19 graden bij een matige noordwestenwind.

Dinsdag is het licht wisselvallig met kans op buien. Het wordt frisser bij maxima van 8 of 9 graden in de Ardennen en 12 of 13 graden in het centrum. De wind waait matig uit het noorden.

Woensdag lijkt het vaak droog te blijven, maar is het ook bewolkt. De maxima veranderen weinig en liggen tussen 8 en 13 graden bij een matige noordenwind.