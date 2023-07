WEERBERICHT. Vandaag bewolkt met kans op buien, ook komend weekend wisselvallig

Vandaag begint vrij bewolkt, maar later wisselt die bewolking af met zon. In de voormiddag is er aan de kust kans op enkele buien. In de namiddag wordt het aan zee zonniger terwijl in het binnenland de kans op een bui net toeneemt, vooral dan in Vlaanderen. De maxima liggen tussen 19 graden in de Hoge Venen en 24 graden in Lotharingen, meldt het KMI.