WEERBERICHT. Vanaf dinsdag grote kans op winterse neerslag

Al wie uitkijkt naar lenteweer zal nog even geduld moeten hebben. Er komt een winterprik aan, met in Vlaanderen vooral vanaf dinsdag grote kans op winterse neerslag. De koelere temperaturen zijn onder meer een gevolg van de extreme stratosferische opwarming, bevestigt David Dehenauw.

“Het fenomeen heeft eigenlijk in twee episodes plaatsgevonden”, legt de weerman uit. “De opwarming die we rond 15 februari hebben gezien is zonder gevolg gebleven.”

Even later vond er echter een tweede opwarming plaats. De oostelijke wind in de stratosfeer geraakte deze keer tot op de onderste lagen van de atmosfeer, waardoor we de gevolgen nu wél merken.

Vandaag wordt het eerst nog grijs, met soms wat lichte regen of motregen. De maxima liggen tussen 2 graden op de Hoge Venen en 6 tot 8 graden elders.

In de avond en de nacht blijft het zwaarbewolkt tot betrokken met vooral in de tweede helft van de nacht vanuit het noorden kans op soms wat lichte (winterse) neerslag. In de Ardennen gaat het lichtjes sneeuwen.

Zondag wordt het zwaarbewolkt en vallen er gedurende de hele dag enkele winterse buien of sneeuwbuien in de Ardennen. Vooral in de namiddag kunnen er wat bredere opklaringen voorkomen. De maxima liggen rond het vriespunt in de Hoge Venen en tussen 4 en 7 graden in Laag-België.

Maandag verandert er weinig en is het wisselend tot zwaarbewolkt met vanaf de Noordzee enkele buien. In Hoog-België is er 's ochtends kans op aanvriezende mist met in de loop van de dag af en toe een winterse bui.

Dinsdag trekt er een lagedrukgebied over onze regio. Er valt daarbij regen in Laag- en Midden-België en (smeltende) sneeuw in Hoog-België. Op het einde van de dag daalt het kwik en kunnen er ook winterse buien in Laag- en Midden-België vallen. Tijdens de nacht naar woensdag komen er brede opklaringen en kunnen er ijsplekken ontstaan.

Woensdag blijft het wisselend tot zwaarbewolkt met nog steeds een grote kans op (winterse) neerslag. De maxima liggen tussen -1 en 4 graden.

Donderdag en vrijdag blijft de kans op winterse neerslag groot bij maxima tussen 3 en 5 graden in het centrum. De onzekerheid is echter vrij groot door de onduidelijkheid over de precieze trekrichting van de lagedrukgebieden. Mogelijk zou het wat zachter kunnen worden, maar dat moet nog bevestigd worden.

