WEERBERICHT. Uitzonderlijke temperaturen gemeten in Ukkel: 24,6 graden en weer een dagrecord gebroken

Gisteren ging de geschiedenisboeken in als de warmste 28 oktober in België sinds de start van de metingen in 1833. En ook vandaag is het dagrecord opnieuw gesneuveld. Vanmiddag werd een temperatuur van maar liefst 23,9 graden gemeten in Ukkel. Inmiddels steeg de temperatuur tot zelfs 24,6 graden.

Met 24,6 graden is “de hoogste temperatuur gemeten in de laatste tien dagen van oktober sinds 1892", zo schrijft David Dehenauw van het KMI op Twitter. “Tot nu toe was 24,5 graden van 22 oktober 2012 de hoogste decade-waarde."

Het is opnieuw uiterst zacht met maxima van 19 graden in de Hoge Venen tot lokaal 24 graden of wat meer in de provincie Limburg en het Luikse. Er waait een matige wind uit zuidelijke richtingen, zegt het KMI. Vanavond en vannacht blijft het droog met soms wel opklaringen, maar ook nog steeds vrij veel hoge en middelhoge bewolking. De minima liggen tussen 9 en 15 graden bij een zwakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen.

Zuidelijke stroming

Ook de komende dagen krijgen we nog stralend nazomerweer. “Dat hebben we te danken aan een zuidelijke stroming, waardoor warme lucht uit het zuiden van Europa tot bij ons komt”, legt VTM-weerman Frank Duboccage uit. Dat het warme weer zo lang aanhoudt, is dan weer een gevolg van de opwarming van de aarde. Door dat proces vertraagt de straalstroom - een ‘rivier’ van lucht op grote hoogte - waardoor we voor langere periodes hetzelfde weer krijgen.

Zondag is het vrij zonnig met hoge sluierwolken. In de loop van de dag verschijnt er meer bewolking over het westen en kan er aan zee op het einde van de namiddag eventueel wat lichte regen of een bui vallen. We halen maxima van 17 graden in de Hoge Ardennen tot 22 graden in de Kempen bij een matige wind uit het zuiden tot het zuidwesten.

Maandag wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt. Wat regen of tussendoor een bui zijn niet uitgesloten, vooral dan over het westen. Het is nog steeds zacht met maxima van 15 tot 19 graden. De wind waait matig uit zuid tot zuidoost.

Dinsdag trekt eerst een regenzone oostwaarts door ons land. Al snel wordt het overwegend droog met opklaringen vanaf het westen. Het is wat minder zacht met maxima van 13 tot 17 graden. Er waait een matige zuidwestenwind.