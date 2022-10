WEERBERICHT. Tot 21 graden op deze zachte herfstdag, maar ook regen

Wisselval­lig weekend, volgende week beter weer op komst

Na een regenachtig begin van de ochtend, wordt het zaterdag droger met opklaringen. In de loop van de dag neemt de kans op buien - vooral in het zuiden - weer toe en kan het zelfs onweren. Het kwik gaat tot 12 graden in de Ardennen en tot 18 graden in Vlaanderen. Aan zee waait een krachtige wind met pieken tot 55 kilometer per uur. Dat zegt het KMI.

1 oktober