WEERBERICHT. Tijdelijke opklaringen met later toenemende kans op buien, maxima tot tien graden

De laatste neerslag verlaat deze ochtend ons land via het oosten en we kunnen genieten van enkele tijdelijke opklaringen, vooral in het noorden. In de namiddag neemt de bewolking opnieuw toe met geleidelijk buien vanaf de Franse grens. Dat meldt het KMI.

Tegen de avond vallen er op de meeste plaatsen buien. De temperaturen zijn iets lager maar blijven hoger dan normaal en schommelen tussen 6 of 7 graden op de Ardense hoogten en 9 of 10 graden in Vlaanderen. De wind is meestal matig uit zuidwest maar krimpt naar zuid tot zuidwest.

Komende nacht blijft het zwaarbewolkt met perioden met regen of buien, die plaatselijk intens kunnen zijn (een donderslag is niet uitgesloten). De minima liggen tussen 5 of 6 graden op de Hoge Venen en 7 of 8 graden in Vlaanderen. De wind is matig uit zuidwest. Tegen de ochtend is de wind soms vrij krachtig in Midden- en Hoog-België.

Morgen is het eerst zwaarbewolkt met regen, later wordt de regen intenser. De maxima schommelen tussen 7 graden op de Hoge Venen en 12 graden in Vlaanderen. De wind is matig tot vaak vrij krachtig uit zuidwest met rukwinden tot 65 km/uur.