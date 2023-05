WEERBERICHT. Terrasjesweer met temperaturen tot 24 graden in het binnenland

tv Jacotte Brokken is één maand weervrouw: “Vooral in het begin kreeg ik privébe­rich­ten die euh... direct waren”

“Het is niet omdat ik plussize ben, dat ik geen idee heb van wat ik vertel.” Jacotte Brokken (30) heeft de goede raad van haar voorganger Frank Deboosere, om een olifantenvel te kweken goed opgevolgd. Precies één maand is ze nu het nieuwe zonnetje in huis als weervrouw bij de openbare omroep. Een enthousiaste verschijning, gepassioneerd door haar nieuwe job. Maar wie is de Waaslandse wetenschapster - naast vurige TikTok-gebruikster, zelfverklaarde chaoot en stiekeme realityfan - nu écht? En wat is het verhaal achter haar opvallende naam?