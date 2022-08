WEERBERICHT. Temperatuur stijgt naar 30 graden en meer: “We staan voor warmste week van het jaar”

We krijgen een zonnige dag met af en toe wat hoge wolken bij temperaturen rond 20 graden aan zee en tot 26 graden in het centrum van het land. In de loop van volgende week klimt het kwik weer boven de 30 graden, meldt het KMI. Vanaf vandaag geldt ‘code geel’, en vanaf woensdag waarschuwt het weerinstituut zelfs met ‘code oranje’ voor hitte. “We staan sowieso voor de warmste week van 2022", zegt David Dehenauw van het KMI.

“De volgende dagen breidt een uitgestrekt hogedrukgebied met kern boven de Britse Eilanden zich uit naar het zuiden van Scandinavië. Langs de zuidelijke flank ervan stroomt dan alsmaar warmere continentale lucht naar onze regio”, meldt het KMI. “Vanaf zondag kunnen de temperaturen op veel plaatsen al oplopen tot 25 graden of meer. In het midden van de week verwachten we in veel streken maxima van meer dan 30 graden. Op het einde van de komende week en volgend weekend kan het kwik de grens van 35 graden bereiken of lokaal zelfs overschrijden.”

Aan de kust blijft het tijdens het eerste deel van de week koeler dankzij een aanhoudende wind.

“Op basis van deze verwachtingen is het dus zeer waarschijnlijk dat het binnenland vanaf zondag of maandag (afhankelijk van de streek) in een hittegolf terechtkomt. Daarom vaardigen we voor de volgende dagen een gele waarschuwing uit.” Bij ‘code geel’ roept men op oudere en zwakkere mensen te beschermen, door hen meer te laten drinken en hen niet in rechtstreeks zonlicht te laten vertoeven.

“Deze hittegolf kan blijven duren tot na het volgende weekend. Aangezien we voor het einde van de week maxima van meer dan 32 graden verwachten, wordt voor het binnenland de waarschuwing vanaf woensdag opgeschaald tot oranje. Het is aangewezen om de noodzakelijke voorwaarden te treffen om de gevolgen van deze periode met grote hitte te beperken.”

Bij ‘code oranje’ voor hitte wordt opgeroepen om bepaalde maatregelen te nemen zoals regelmatig drinken, zich lichter kleden, de dag in koelere ruimten laten doorbrengen, de gezondheidstoestand regelmatig opvolgen, licht verteerbaar voedsel (en in kleinere porties) tot zich nemen, en deuren en ramen gesloten houden om de warmte buiten te houden.

Zondag wordt het zonnig met mogelijk af en toe wat hoge wolken. De maxima schommelen van 20 of 21 graden in de Hoge Venen en aan zee tot 24 à 26 graden in het centrum. In Belgisch-Lotharingen is een uitschieter tot 27 graden mogelijk. De wind waait meestal zwak tot soms matig uit noord of noordnoordoost. Aan zee en op de Ardense hoogten waait hij vaker matig.

Vanavond en vannacht is het helder of lichtbewolkt met soms wat hoge wolken. De minima liggen tussen 9 en 14 graden, of lokaal wat lager in sommige Ardense valleien. De wind waait overwegend zwak uit noord tot noordoost.

Maandag is het zonnig met in de loop van de dag mogelijk wat wolkenvelden over het noordwesten van het land. De maxima liggen rond 23 of 24 graden op de Ardense hoogten en tussen 25 en 27 graden in het centrum. In Belgisch-Lotharingen kan het kwik klimmen tot 29 graden. De wind die matig waait uit noord tot noordoost zorgt aan zee voor een koelere 22 graden.

Dinsdag wordt het zonnig met hoogstens enkele stapelwolkjes of wat hoge sluierwolken. We halen maxima van 24 tot 26 graden in de Ardennen, tussen 26 en 28 graden in het centrum en rond 29 of 30 graden in Belgisch-Lotharingen. De wind waait matig uit het noordoosten. Aan zee krimpt hij in de namiddag naar noord tot noordoost zodat de maxima er niet hoger stijgen dan 22 of 23 graden.

Woensdag wordt het opnieuw zonnig met mogelijk enkele hoge wolkensluiers. Het wordt nog warmer met maxima tussen 24 en 27 graden in de Kuststreek en tussen 27 en 32 graden in het binnenland. De wind waait matig en aan zee soms vrij krachtig uit noordoost tot oost.

Ook donderdag is het aanhoudend zonnig en zeer warm met maxima van 28 tot 33 graden. Er waait een matige oostenwind. Aan zee kan de wind in de loop van de namiddag krimpen naar het noordoosten.

Vrijdag blijft het volop zonnig. In de meeste streken klimmen de temperaturen boven 30 graden en lokaal kunnen ze zelfs 35 graden benaderen. De wind blijft matig uit het westen waaien.

Zaterdag is de zon opnieuw alomtegenwoordig. De hittegolf bereikt mogelijk zijn hoogtepunt met op vele plaatsen temperaturen tussen 32 en 35 graden.

