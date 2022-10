WEERBERICHT. Temperatuur stijgt dit weekend tot bijna 25 graden: “Vandaag sneuvelt zeker dagrecord”

Het blijft de komende dagen opvallend zacht voor de tijd van het jaar. We zijn bijna november, maar toch krijgen we stralend nazomerweer. “Dat hebben we te danken aan een zuidelijke stroming, waardoor warme lucht uit het zuiden van Europa tot bij ons komt”, legt VTM-weerman Frank Duboccage uit. Vandaag zal er met de hoge temperaturen ook al zeker een dagrecord sneuvelen, klinkt het in de video hierboven. Zaterdag krijgen we tot 24 graden, zondag nog 22 graden. Het blijft zeer zacht tot dinsdag, maar daarna koelt het af.

Vrijdag schermen hoge sluierwolken de zon vaak af. Het blijft droog en het is bijzonder zacht met maxima van 19 graden in de Hoge Ardennen tot lokaal 23 graden in het centrum of eventueel wat meer in de Kempen. De wind waait meestal matig, vrijdagavond wordt ze zwak.

Vrijdagavond is het droog met hoge wolkenvelden. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe en plaatselijk kan er wat lichte neerslag vallen, vooral dan over het noordwesten. Het wordt opnieuw een zeer zachte nacht met minima van 10 graden in de Hoge Ardennen tot 15 graden in het centrum. De wind waait zwak.

Zaterdag is het eerst bewolkt met voornamelijk hoge en middelhoge bewolking en kan er hier en daar wat gedruppel vallen, vooral dan over het noordwesten. In de loop van de dag verwachten we meer zon, weliswaar nog gesluierd. Het is opnieuw uiterst zacht met maxima van 19 graden in de Hoge Venen tot lokaal 24 graden of wat meer in de provincie Limburg en het Luikse. Er waait een matige wind.

Zondag is het eerst zonnig met hoge en middelhoge wolkenvelden. In de loop van de namiddag zou er meer bewolking komen en kan er in het westen eventueel een bui vallen. We halen maxima van 17 tot 22 graden bij een matige wind.

Maandag wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Er kunnen een paar lokale buien vallen, maar meestal blijft het droog. Maandagavond en ­-nacht vergroot de kans op neerslag. Het is nog steeds zeer zacht bij maxima van 15 graden in de Hoge Venen tot 20 graden in de Kempen. De wind waait matig.

Dinsdag lijkt het overwegend droog te blijven met vaak brede opklaringen. De maxima liggen tussen 13 en 18 graden bij een zwakke tot matige wind.

Woensdag en donderdag wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt met perioden van regen of enkele buien. De maxima schommelen van 10 à 11 graden in de Hoge Ardennen tot rond 15 graden in het centrum. Er waait een matige tot vrij krachtige wind.

