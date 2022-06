WEERBERICHT. Temperaturen tot 27 graden

WEERBE­RICHT. Westen geniet van groten­deels droge dag, instabiel in het oosten

Donderdag is het meestal wisselend bewolkt en vooral in de oostelijke helft van het land instabiel. Aan de kust en in het westen van het land blijft het grotendeels droog en zijn de opklaringen breder. Aan zee is het zelfs meestal vrijwel helder. In het centrum, maar vooral in het oosten van het land, wordt het wisselvallig met enkele buien. De maxima schommelen tussen 14 graden op de Hoge Venen en 20 graden in het centrum van het land. De wind waait matig uit west tot westnoordwest. Dat meldt het KMI.

9 juni