WEERBERICHT. Temperaturen blijven bijzonder zacht: morgen tot 17 graden

Deze ochtend is het vaak zwaarbewolkt met soms wat lichte regen, vooral in de Ardennen. Aan zee is er nog steeds kans op buien. In de namiddag ontwikkelen er zich ten noorden van Samber en Maas opklaringen, maar blijft in de Ardennen de kans op lichte neerslag bestaan. Het wordt zachter met maxima tussen 10 graden op de Ardense hoogten en 15 graden in het centrum.

De wind is matig tot soms vrij krachtig uit zuidwest, maar wordt meestal matig uit zuidzuidwest in het binnenland in de loop van de namiddag. In eerste instantie zijn er nog rukwinden mogelijk van 50 tot 60 km/u. Dat meldt het KMI.

Vanavond en komende nacht ontstaan er in vele streken (brede) opklaringen en wordt het droog. De minima liggen tussen 5 graden in de Hoge Venen en 13 graden aan zee. De zuidenwind is nog steeds goed voelbaar en blijft meestal matig waaien in het binnenland en vrij krachtig aan zee.

Morgen begint de dag met brede zonnige perioden, vooral dan over het oosten van het land, en meer hoge en middelhoge wolkenvelden over het westen. In de loop van de dag wordt de bewolking dikker en op het einde van de namiddag en 's avonds verwachten we hier en daar enkele buien of wat regen. Het wordt vrij zacht met maxima van 12 of 13 graden in de Hoge Venen en 16 of lokaal zelfs 17 graden elders. Er waait een matige en aan zee vrij krachtige zuidenwind die ruimt naar zuidzuidwest met windstoten rond 50 km/u.

Woensdagochtend hangen er lage wolken in de Ardennen en valt er langsheen de Duitse grens nog wat lichte regen. Overdag wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Er is kans op enkele buien, vooral dan in de kuststreek en over het zuidoosten van het land. We halen maxima van 11 graden in de Hoge Ardennen tot 15 graden in de Kempen. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee soms krachtig met rukwinden van 50 tot 60 km/u.

Ook donderdagochtend is er hoofdzakelijk in de Ardennen kans op lage wolken. Daarna wordt het overal gedeeltelijk bewolkt. Het blijft droog met maxima van 10 graden in de Hoge Ardennen tot 15 graden over het uiterste westen. Er waait een meestal matige zuidwestenwind.

Vrijdag verwacht het KMI vaak zonnig weer met soms wat hoge wolkenvelden. 's Ochtends is er nabij de Duitse grens en in de provincie Luxemburg kans op mist. De maxima schommelen tussen 10 graden in de streken waar het ochtendgrijs hardnekkiger is en lokaal 15 graden in Laag­ en Midden­ België. De wind is meestal zwak uit zuid tot zuidoost.

Ook zaterdag wordt het wellicht zonnig met enkele hoge wolkenvelden. De maxima klimmen naar waarden tussen 11 graden in de Hoge Venen en 16 graden in Midden­ België. Er waait een zwakke tot matige oosten­ tot zuidoostenwind.

Er verandert weinig op zondag; het wordt opnieuw zonnig met soms wat hoge wolkenvelden. De maxima liggen rond 13 graden in het centrum van het land. Er waait een zwakke tot matige wind uit oost tot zuidoost.