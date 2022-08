WEERBERICHT. Storing trekt van west naar oost, daarna koelere temperaturen

Wolkbreuk veroorzaak­te al meteen waterover­last: wat staat ons de komende dagen te wachten? “Vandaag oosten van het land aan de beurt”

Het natte weer zorgde gisteren al meteen voor problemen in en rond Gent, waar de brandweer al zo'n 170 oproepen voor wateroverlast heeft gekregen. Daarmee is er duidelijk een einde gekomen aan de hittegolf in ons land, die in totaal acht dagen heeft geduurd. Maar wat staat ons de komende dagen nog te wachten? Volgens weervrouw Jill Peeters zullen er vandaag vooral in het oosten van het land lokaal buien vallen. “En die kunnen ook gepaard gaan met onweer”, klinkt het.

