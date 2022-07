WEERBERICHT. Snikhete dag met temperaturen tot 32 graden, ook rest van de week heel warm

Hoe uitzonder­lijk is sterven na een hitteslag? Op deze symptomen moet je letten

Lander Segers (47), broer van zanger en acteur Iwein Segers, is overleden op weg naar Santiago de Compostela. Tijdens zijn staptocht kreeg hij last van een zonneslag, zo postte hij zelf op Facebook. Een dag later stierf hij in het ziekenhuis aan orgaanfalen. Hoe uitzonderlijk is dat? Hoeveel mensen belanden daarmee bij ons in het ziekenhuis? En waarom moeten we spreken van een hitteslag in plaats van een zonneslag? Professor Sandra Verelst, diensthoofd spoedgevallen van het UZ Leuven, legt uit.

11 juli