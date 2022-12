WEERBERICHT. Sneeuw ruimt plaats voor opklaringen

Woensdagavond en -nacht is het overwegend droog met brede opklaringen over het noorden van het land en meer bewolking in de Ardennen. Het wordt nog eens zeer koud met minima tussen -4 en -7 graden in de meeste streken en tussen -7 en -13 graden in de gebieden ten zuiden van Samber en Maas. In de Oostkantons kan het lokaal zelfs nog kouder worden. De wind waait meestal zwak uit het noorden tot het noordoosten.