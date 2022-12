WEERBERICHT. Regenzone in aantocht, KMI waarschuwt voor kans op gladheid

Zondagnamiddag wordt het overal zwaarbewolkt en in het westen van het land gaat het op het einde van de namiddag al regenen. Die regen kan eventueel tijdelijk aanvriezen op een nog bevroren ondergrond. De maxima liggen rond -2 of -3 graden op de Ardense hoogten en tussen 0 en +3 graden in Laag-België. De wind waait matig uit zuidelijke richtingen. Op de Ardense Hoogten en net ten noorden van de Ardennen kan de wind soms toenemen tot vrij krachtig met rukwinden tussen 50 en 70 km/u.

Zondagavond en -nacht palmt de regenzone het ganse land in. Het blijft dus overal zwaarbewolkt tot betrokken met regen, die in eerste instantie lokaal kan aanvriezen. In de Ardennen is de kans op aanvriezende regen groter en kan de gladheid ook langer aanhouden. Bij het begin van de avond liggen de temperaturen tussen -2 graden in de Hoge Venen en +2 of +3 graden in het centrum. Met de regenzone schuift warmere lucht over ons land en tegen maandagochtend stijgt het kwik tot rond +2 of +3 graden in de Hoge Venen en tot +5 à +7 graden in Vlaanderen. De wind neemt toe naar matig tot vrij krachtig uit het zuiden met rukwinden tussen 50 en 60 km/h of lokaal zelfs nog wat meer.

Het blijft opletten geblazen op de wegen. Het KMI waarschuwt voor heel het land voor enkele uren gladheid. Voor de meeste provincies geldt ‘code geel’ vanaf de latere namiddag of later. In Luik is dat zelfs een ‘code oranje’, zo meldt het KMI. Voor de Ardennen is de situatie ietwat anders, daar kan de gladheid verschillende uren aanhouden. “We verwachten de gevaarlijkste condities in het oosten van de provincie Luik. In de provincie Luxemburg verwachten we weinig tot op sommige plaatsen geen neerslag, waardoor de kans op verspreide gladheid er kleiner is.”

Bij een code geel kan er bijvoorbeeld sprake zijn van lokale ijzel of lokale rijm- of ijsplekken. Bij een code oranje wordt dat verspreide ijzel of ijsplekken.

Maandagochtend regent het nog op de meeste plaatsen, maar geleidelijk wordt het droger vanaf het zuiden. De maxima komen uit tussen 4 en 10 graden, maar er is wel nog redelijk wat wind.

Ook de rest van de week verwacht het KMI geregeld wat regen of buien. De temperaturen blijven in de buurt van 10 graden schommelen in het centrum van het land.

