WEERBERICHT. Regenachtige start van het nieuwe jaar

Maandag zwabbert er een regenzone over onze regio, waarbij er plaatselijk veel regen kan vallen. Er is nog onzekerheid over de precieze locatie, maar wellicht valt de meeste neerslag over het centrum van het land. De maxima worden tijdens de ochtend bereikt, rond 10 graden in het westen tot 14 graden in het oosten. In de loop van de namiddag gaat het kwik naar beneden en daalt in het centrum onder 10 graden. De wind waait zwak tot matig uit west tot zuidwest.