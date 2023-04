WEERBERICHT. Regenachtige en zwaarbewolkte dag, temperaturen tot 13 graden

Het is vandaag zwaarbewolkt met regen vanaf het westen. Na de middag wordt het in het westen tijdelijk droger met opklaringen maar later volgen enkele lokale buien. De maxima liggen tussen 5 à 6 graden in de Hoge Ardennen en lokaal 13 graden in het westen van het land. Dat voorspelt het KMI. De wind wordt matig uit zuid tot zuidwest, ruimend naar west tot zuidwest over het westen met pieken tot 50 km/uur.