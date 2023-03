WEERBERICHT. Regenachtige dag met rukwinden tot 80 kilometer per uur, code geel voor gladheid vannacht

WEERBE­RICHT. Oppassen voor sneeuwval en gladde wegen: code geel en oranje van kracht

De neerslagzone die vannacht ons land is binnengetrokken via de Franse grens zorgt ook deze voormiddag nog voor de nodige (winterse neerslag). Op heel wat plaatsen in Vlaanderen en levert mooie beelden op.In het zuiden van het land, waar men neerslagtotalen tot 60 l/m² verwacht, geldt code geel voor regen. Door de sneeuwval en ijsplekken geldt er code geel voor gladheid, behalve in de provincies Luik, Namen en Luxemburg waar code oranje is afgekondigd. Deze winterse situatie duurt nog tot donderdagochtend.