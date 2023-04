WEERBERICHT. Regenachtige dag met rukwinden en kans op onweer en korrelhagel

Er trekt woensdagnamiddag een actieve buienzone van west naar oost over het land. Er is kans op onweer, korrelhagel en rukwinden tot 80 kilometer per uur of lokaal zelfs meer. Na de buien volgen brede opklaringen, meldt het KMI. De maxima liggen tussen 7 en 11 graden.

In de namiddag is het over het uiterste oosten van België nog zwaarbewolkt met de laatste regen. Al snel wordt het ook daar droog met enkele opklaringen. Intussen trekt een actieve buienzone vanaf het westen over het land. Daarbij is er kans op intense neerslag, onweer, korrelhagel en rukwinden. Daarna volgen er brede opklaringen, maar een bui blijft ook nog steeds mogelijk. Deze buienzone zal het land verlaten op het einde van de namiddag of bij het begin van de avond.

Het blijft niet lang droog want in de nacht van woensdag op donderdag trekt een nieuwe regen- en buienzone over ons land, met lokaal vrij veel regen en nog steeds rukwinden tussen 70 en 80 kilometer per uur. In de Hoge Venen is tijdelijk wat smeltende sneeuw mogelijk.

In het tweede deel van de nacht wordt het in het noordwesten droger met opklaringen. De minima liggen tussen 2 en 5 graden ten zuiden van Samber en Maas en tussen 5 en 7 graden elders.

Donderdagochtend is het op veel plaatsen nog zwaarbewolkt met nog regen en buien. In het westen is het al droger met opklaringen. Geleidelijk trekt de neerslagzone weg naar Duitsland en krijgen we mooie, zonnige perioden. In het zuidoosten blijft er wel meer stapelbewolking aanwezig, met nog steeds wat voorjaarsbuien. De maxima liggen tussen 6 en 10 graden in de Ardennen en tussen 10 en 12 graden elders, met een lokale uitschieter tot 13 graden.

Vrijdag is er veel bewolking in het westen van het land en in de gebieden langs de Franse grens. In de loop van de dag kan het vooral in het uiterste westen wat gaan regenen. In het noorden en het oosten is er meer zon. Maar er ontstaan ook stapelwolken waaruit een buitje kan vallen. De maxima liggen tussen 8 graden in de Hoge Venen en 13 graden in de Kempen. De wind waait matig uit het zuiden.