WEERBERICHT. Regenachtige dag met rukwinden en kans op hagel

Het is woensdag zwaarbewolkt met regen. In de loop van de voormiddag trekt de regenzone weg naar Duitsland en krijgen we tijdelijk droger weer met opklaringen vanuit het westen. Rond de middag bereikt een actieve buienlijn de kust met kans op onweer. In de namiddag trekt deze buien- en onweerszone verder naar het oosten.

Daarbij kan ook wat korrelhagel vallen. De maxima liggen tussen 7 graden in de Ardennen en 11 of 12 graden in het centrum. De wind waait matig uit zuidwest tot west en wordt op het einde van de dag vrij krachtig en aan zee krachtig. Er is kans op rukwinden tot 60 km/u in het binnenland en tot 70 km/u aan zee, zegt het KMI.

Woensdagavond en -nacht trekt een nieuwe regen- en buienzone over ons land vanaf het westen. De minima liggen tussen 3 graden in de Hoge Venen en 7 graden in het westen. De wind waait vrij krachtig en aan zee krachtig uit het zuidwesten. Er blijven rukwinden mogelijk tot 60 of 70 km/u.

Donderdag wisselen opklaringen af met zwaarbewolkte perioden. Er trekken buien over het land, die kunnen vergezeld zijn van wat korrelhagel of een donderslag. Het noordwesten van het land lijkt de beste kansen te hebben op droger weer met meer zon. De maxima liggen rond 6 of 7 graden in de Hoge Venen, rond 11 graden aan zee en rond 13 graden in het centrum. De wind waait matig uit westzuidwest of west.

Vrijdag is er veel bewolking in het westen van het land en in de gebieden langs de Franse grens. In de loop van de dag kan het vooral in het uiterste westen wat gaan regenen. In het noorden en het oosten is er meer zon. Maar er ontstaan ook stapelwolken waaruit een buitje kan vallen. De maxima liggen tussen 8 graden in de Hoge Venen en 13 graden in de Kempen. De wind waait matig uit het zuiden.