WEERBERICHT. Regenachtig weekend en dus ook eerder natte 10 Miles in het verschiet

Af en toe leek de lente de afgelopen dagen te willen doorprikken met mooie, zonnige momenten. Maar daar blijft het dan ook bij. Ook dit weekend belooft weer wisselvalligheid maar helaas ook vooral opnieuw meer regen. Vandaag/zaterdag start nog droog, maar bewolkt. Later krijgen we meer regen vanuit Frankrijk. Morgen/zondag, wanneer onder meer de 10 Miles in Antwerpen op het programma staat, verloopt vermoedelijk ook vooral nat, natter, natst.

Een Atlantische depressie nadert West-Europa en voert verstoorde of onstabiele lucht aan over onze streken. In deze aanvoer bereikt een nieuwe neerslagzone ons land na de middag, meldt het KMI.

Vandaag is het in de ochtend nog droog en bewolkt, in het westen kan het mistig zijn. In West- en Oost-Vlaanderen kondigt het KMI code geel af wegens mist in de voormiddag. Op het einde van de voormiddag gaat het dan regenen in het zuidwesten. Die regen trekt in de loop van de dag verder noordoostwaarts. De wind waait meestal matig uit zuid. Over het westen is de wind zwak en veranderlijk. De maxima liggen tussen 12 en 16 graden.

Vanavond en ­-nacht wordt het wisselend bewolkt met breder wordende opklaringen, maar ook nog enkele lokale buien. De minima liggen tussen 4 en 10 graden bij een matige wind.

Morgen/zondag wordt het snel overal zwaarbewolkt met wat lichte regen of enkele buien in de voormiddag. In de namiddag gaat het harder regenen. Op de einde van de dag komen er opnieuw opklaringen in het westen van het land. De maxima schommelen tussen 10 en 15 graden. De wind is matig uit zuid tot zuidwest. In de namiddag wordt de wind vrij krachtig aan zee.

Maandag wisselen zwaarbewolkte perioden af met enkele opklaringen. Er vallen enkele buien die waarschijnlijk intenser zijn in de namiddag. De maxima schommelen tussen 8 en 13 graden. De wind waait eerst matig tot vrij krachtig, lokaal krachtig. In eerste instantie zijn er nog pieken mogelijk rond 75 km/u.

Dinsdagochtend eerst opklaringen en veelal droog. Later meer wolken en kans op enkele buien. De temperaturen blijven aan de frisse kant en schommelen tussen 5 en 10 graden.

Woensdag blijft het bewolkt maar meestal droog. Het is vrij fris met maxima rond 11 graden in het centrum. De wind waait zwak en veranderlijk.

Volledig scherm Archiefbeeld van de 10 Miles in Antwerpen. © BELGA