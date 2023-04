WEERBERICHT. Regen maakt snel plaats voor zon, temperaturen tot 12 graden

WEERBE­RICHT. Bewolkte dag met kleine kans op een bui, temperatu­ren tot 13 graden

Vandaag is het zwaarbewolkt in de Ardennen met van in de ochtend kans op een lokale bui. Elders start de dag vrij zonnig, geleidelijk verschijnen er toch ook wolkenvelden en wordt het gedeeltelijk bewolkt met een kleine kans op een bui. In de loop van de namiddag schuift er meer hoge en middelhoge bewolking binnen vanuit het westen. De maxima schommelen tussen 8 en 13 graden. Aan zee zijn rukwinden tot 50 km/u mogelijk. Dat meldt het KMI.