WEERBERICHT. Regen en opklaringen wisselen elkaar af, kans op hevige buien komende nacht

WEERBE­RICHT. Bewolkte ochtend met lokaal kans op regen, daarna zonnig en temperatu­ren tot 20 graden

Namiddag is het eerst bewolkt met nog kans op wat lichte regen in het noorden van het land. Nadien wordt het droog met opklaringen. Maxima tussen 15 en 20 graden. Vanavond is het eerst droog met hoge wolken, maar vannacht wordt het zwaarbewolkt met regen en buien vanuit het westen. De wind neem in kracht toe.

31 oktober