WEERBERICHT. Paasweekeinde start met zware bewolking en plaatselijke buien

Vrijdag is het wisselend tot vaak zwaarbewolkt met in de loop van de dag enkele buien. We halen maxima van 7 graden in de Hoge Venen tot 11 of 12 graden in Laag- en Midden- België. Dat meldt het KMI.

In de namiddag wordt het overwegend droog over het westen en het noordwesten van het land. Er waait een meestal matige wind uit noordwestelijke en in Hoog- België eerst uit westelijke richtingen. Aan zee is de noord-noordwestenwind in het begin nog vrij krachtig.

Vrijdagavond is het gedeeltelijk tot plaatselijk nog zwaarbewolkt met vooral over het zuiden en het oosten een paar lokale buien. Elders blijft het overwegend droog. Later in de nacht wordt het overal overwegend droog met opklaringen en lage wolkenvelden. Geleidelijk is er kans op plaatselijke mistbanken. Het koelt af tussen 2 en 7 graden bij een zwakke wind uit noord tot noordwest.

Zaterdagochtend is het grijs met nevel of lokale mist, en mogelijk ook hier en daar wat motregen. In de loop van de dag verschijnen er enkele opklaringen, maar verwachten we ook een paar lokale buitjes. De maxima schommelen van 9 of 10 graden op de Ardense hoogten tot 13 of 14 graden in Laag- en Midden- België. De wind is zwak tot soms matig uit noord tot noordoost. In de namiddag verschijnen er aan zee brede opklaringen, maar steekt ook een matige zeebries op uit noordnoordoost met temperaturen rond 9 à 10 graden op het strand.

Zondagochtend verwachten we lokale lage wolken of mistbanken. Overdag wisselen soms brede opklaringen af met wolkenvelden. Een plaatselijk buitje is niet helemaal uitgesloten. Naar de avond toe klaart het grotendeels uit. De maxima liggen tussen 10 en 13 graden in de Ardennen en in de kustregio, en schommelen van 13 tot 16 graden elders. Er waait een overwegend zwakke wind uit oos tot zuidoost. Aan zee is de wind eerder matig en krimpt in de namiddag naar noordoost.

Maandag is het eerst vrij zonnig met hoge sluierwolken. Daarna neemt de bewolking toe en in de loop van de namiddag of 's avonds bereikt een regenzone ons land vanaf de kust. De maxima liggen tussen 12 of 13 graden op de Ardense hoogten en 16 of 17 graden in de Kempen. De wind is matig uit het zuiden. 's Avonds ruimt de in kracht toenemende wind naar het westen tot het zuidwesten.

Dinsdagochtend kan het eerst nog regenen in het oosten. Daarna krijgen we brede opklaringen en wolkenvelden waaruit een paar lokale buien kunnen vallen. De maxima liggen tussen 9 of 10 graden in de Hoge Venen en 13 of 14 graden in Vlaanderen bij een matige tot vrij krachtige westenwind.

Woensdag beïnvloedt vanaf het westen mogelijk een vrij actieve regenzone het weer. Het gaat daarbij ook behoorlijk stevig waaien uit het zuidwesten. De maxima schommelen tussen 10 en 15 graden, afhankelijk van de aankomst van de regen.

Donderdag wordt het wisselvallig met buien bij maxima van 5 of 6 graden in de Hoge Ardennen tot 12 of 13 graden in Laag- en Midden- België. De westen- tot zuidwestenwind waait matig tot vrij krachtig.