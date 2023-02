WEERBERICHT. Overwegend zwaarbewolkt tot morgen in late namiddag, maar volgende week veel zon

Het blijft deze namiddag overwegend zwaarbewolkt. Er kan hier en daar nog wat lichte regen of motregen vallen, al blijft het in het westen veelal droog. Op de Ardense hoogten belemmeren lage wolken soms het zicht. Maxima van 5 graden in de Hoge Venen tot 10 graden over het westen en het centrum, meldt het KMI.

‘s Nachts is het nog altijd zwaarbewolkt met soms wat lichte regen of motregen en in de Hoge Ardennen kans op mistbanken. Op het einde van de nacht valt er wat meer regen vanaf de kust. De minima liggen tussen 2 graden in de Hoge Venen en 7 graden in Vlaanderen.

Morgen trekt een zwakke regenzone van west naar oost door het land. Het is zwaarbewolkt en er zijn perioden met (lichte) regen. In de namiddag wordt het achter de storing droog en verschijnen er opklaringen die uiteindelijk zelfs breed worden. Ten zuiden van Samber en Maas blijft het echter tot de late namiddag grijs en valt er soms nog wat regen. De maxima schommelen tussen 2 en 8 graden. De matige tot vrij krachtige noordenwind zwakt later in de namiddag af tot matig. In de voormiddag zijn rukwinden mogelijk van 50-60 kilometer per uur.

Vannacht koelt het af naar 4 graden vlak aan zee of waarden rond of net onder het vriespunt in het centrum. In de Ardennen zijn de temperaturen licht negatief.

Volgende week is er veel zon. Het blijft droog, maar het is ook kouder met algemene nachtvorst.

Maandagochtend start de dag met veel lage wolken en kans op aanvriezende mist in het oosten, terwijl in het westen er brede opklaringen zijn. Na de middag is het overal wisselend bewolkt met de breedste opklaringen over het westen. Maxima van 1 graad in het oosten tot 7-8 graden in het westen