WEERBERICHT. Overwegend droog met veel wind

WEERBE­RICHT. Dag start zonnig, daarna meer wolken en kans op een lokale bui, temperatu­ren tot 14 graden

De dag start vandaag op de meeste plaatsen zonnig. In de Ardennen is er eerst wel nog laaghangende bewolking of mist. In de loop van de dag wordt het overal wisselend bewolkt, met vooral in het oosten en het noorden kans op een lokale bui. De maxima schommelen tussen 9 graden in de Hoge Venen en 14 graden in Vlaanderen. Dat meldt het KMI.