WEERBERICHT. Overwegend droge dag, lichte sneeuwval en gladheid in (zuid)oosten

In het westen en het noordwesten blijft het vandaag overwegend droog met kans op opklaringen. In het zuidoosten wordt het grijs met soms wat lichte sneeuwval. In de Hoge Venen kan er tot 5 centimeter vallen. Dat meldt het KMI.