WEERBERICHT. Opnieuw zomers warm, maar regen- en onweersbuien in aantocht: code geel van kracht, hulplijn 1722 geactiveerd

Na opnieuw een zonovergoten start van de dag krijgen we vanaf deze namiddag geleidelijk meer bewolking vanaf het zuidwesten, met kans op een lokale (onweers)bui. De maxima gaan van 26 tot 29 graden in het binnenland en schommelen rond 23 graden aan zee. Vanavond en vannacht krijgen we enkele regen- en onweersbuien vanuit Frankrijk die lokaal fel kunnen zijn. Het KMI kondigt overal behalve aan de kust code geel af voor onweer.

Terwijl de waarschuwing voor hitte op z’n einde loopt, kondigt het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België vandaag/maandag een tweede code geel af, dit keer voor onweer.

Plaatselijk wateroverlast

Vanaf 17 uur maandag tot 6 uur dinsdagochtend waarschuwt het KMI overal behalve aan de kust voor zware buien. Onweersbuien kunnen aanleiding geven tot 20 liter water per vierkante meter op een uur tijd of zelfs meer, met kans op plaatselijke wateroverlast. Verder is er ook kans op hagel. “Er dient opgemerkt te worden dat de verschillende weermodellen vooralsnog uiteenlopen wat intensiteit, timing en lokalisatie betreft”, aldus het KMI.

De FOD Binnenlandse Zaken activeert hulplijn 1722. Voor storm- en waterschade waarvoor je bijstand van de brandweer nodig hebt, kan je een aanvraag indienen via het e-loket www.1722.be of het nummer 1722 bellen. Op die manier komen enkel de meest levensbedreigende situaties terecht bij het noodnummer 112.

Volledig scherm Waarschuwing van het KMI voor hitte en onweer. © KMI

Morgen/dinsdag begint de dag droog en op vele plaatsen grijs met lage bewolking of lokale mist, die vrij vlug plaatsmaken voor wat zon. In de loop van de namiddag schuift er dan vanuit Frankrijk opnieuw een regen- en onweerszone over het zuidoosten van het land, met lokaal mogelijk stevig onweer. Elders is er een afwisseling van zon en stapelwolken die lokaal kunnen uitgroeien tot buien. De maxima liggen tussen 21 en 24 graden bij een overwegend zwakke wind uit veranderlijke of westelijke richtingen. Aan zee wordt de wind matig uit west tot noordwest.

Woensdag is er eerst nog veel bewolking met enkele buien. ‘s Ochtends is er lokaal ook nevel of mist mogelijk, vooral dan in de Ardennen. In de namiddag wordt het vanaf het noorden droog met brede opklaringen. De maxima schommelen van 16 graden in de Hoge Venen tot 22 graden in het noorden van het land en Belgisch Lotharingen. De wind ruimt naar noordoost en wordt overwegend vrij krachtig aan zee en matig in het binnenland.

Volledig scherm Na de hitte volgt mogelijk onweer. © Photo News

Donderdag wordt het, na het optrekken van het lokale ochtendgrijs, zonnig met in de namiddag de ontwikkeling van stapelwolken. Het blijft droog. De maxima liggen tussen 19 en 23 graden bij een overwegend zwakke en veranderlijke wind.

Vrijdag wordt het zonnig met in de loop van de dag enkele onschuldige stapelwolken. De maxima liggen tussen 21 en 26 graden. De wind is zwak uit oost tot zuidoost of uit veranderlijke richtingen.

KIJK. Weerbericht voor maandag 11 september