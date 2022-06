WEERBERICHT. Opnieuw zeer zonnig: kwik stijgt vandaag tot 28 graden, komend weekend tot 35 graden

KMI waarschuwt voor onweer en hagel, ‘code geel’ in grote delen van het land

Er is maandagnamiddag veel bewolking met buien, die vooral over de oostelijke helft van het land redelijk pittig kunnen worden met veel neerslag in korte tijd, onweer en kans op zware windstoten en eventueel wat hagel. Tussendoor is er af en toe ook wat zon mogelijk. In het westen verwacht het KMI geregeld regenperioden. De maxima liggen tussen 17 graden aan zee en 23 of 24 graden in het noordoosten.

23 mei