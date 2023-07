WEERBERICHT. Opnieuw herfstige week voor de boeg, vanaf vanmiddag code geel voor regen

Vandaag klimmen de maxima niet hoger dan 17 tot lokaal 21 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige en aan zee soms een krachtige wind. De rukwinden kunnen oplopen tot 65 km/u. In de loop van de namiddag bereikt een actieve neerslagzone ons land vanuit het westen en het zuidwesten, en verlaat dinsdagochtend onze streken weer via het oosten en het zuidoosten, meldt het KMI. Over de zuidoostelijke landshelft verwachten we tijdens deze periode in vele streken tussen 20 en 35 liter per vierkante meter neerslag of lokaal meer. Over het noordwestelijke deel van België wordt er iets minder neerslag voorspeld met eerder hoeveelheden tussen 10 en 20 liter per vierkante meter.