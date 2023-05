WEERBERICHT. Opnieuw heerlijk genieten! Zondag doet naam alle eer aan met veel zon en temperaturen tot 25 graden

Alweer een prachtige dag op het menu vandaag! We kunnen opnieuw genieten van vrij zonnig weer en van erg aangename maxima die schommelen tussen 17 of 18 graden aan zee, 22 tot 24 graden in het centrum en tot 25 graden in het uiterste zuiden. Dat meldt het KMI.

Een vrij zonnige zondag wordt het vandaag, met slechts enkele hoge en middelhoge wolkenvelden en in het binnenland soms stapelwolken. De maxima schommelen tussen 17 of 18 graden aan zee, 22 tot 24 graden in het centrum en tot 25 graden in het uiterste zuiden. De wind wordt matig uit noordoost en vrij krachtig aan zee uit noordnoordoost.

Boodschap van algemeen nut: vergeet niet om jezelf en je geliefden goed in te smeren bij dit weer, want de UV-index is met waarde 6,5 tot 7 opnieuw hoog. Dat betekent dat je huid snel kan verbranden.

Vanavond wordt het helder tot lichtbewolkt. Vannacht daalt het kwik naar waarden tussen 6 graden op de hoogste toppen, 9 of 10 graden in het centrum en 12 graden in het uiterste zuiden. De wind waait zwak tot meestal matig in het binnenland. Aan zee zijn windstoten mogelijk rond 50 km/u.

Morgen blijft het wederom meestal zonnig met hoge wolken en soms stapelwolken. Het wordt wel iets minder warm bij maxima van 14 of 15 graden vlak aan zee en 17 tot 19 graden in het centrum, maar in het uiterste zuiden verwachten we nog maxima tot 22 graden. De noordoostenwind blijft matig waaien in het binnenland en soms vrij krachtig in de kuststreek.

Ook de rest van de week belooft droog en mooi te worden. Dinsdag zijn er lage wolkenvelden over het noorden die verder naar het zuiden schuiven, maar ten zuiden van Samber en Maas blijft het meestal zonnig op enkele stapelwolken na. De maxima liggen tussen 14 graden aan zee en in de Hoge Venen en rond 19 of 20 graden in het centrum. In het uiterste zuiden kan het nog 21 graden worden. De wind waait matig en aan zee vrij krachtig.

Woensdag wordt opnieuw zonnig met slechts enkele hoge wolkensluiers. Het is opnieuw warmer met maxima op veel plaatsen rond 24 graden, aan zee rond 18 graden en 19 à 21 graden in de Ardennen. De wind waait matig, aan zee vrij krachtig.

