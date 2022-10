WEERBERICHT. Opnieuw erg zacht met temperaturen tot 22 graden, vanaf morgen dag na dag frisser

De dag start vrij zonnig, al neemt de bewolking vrij snel toe in het westen en later ook in het centrum van het land. Het is nog steeds opvallend zacht met maxima tussen 17 graden in de Hoge Ardennen en 22 graden in de Kempen, meldt het KMI.

De wind waait zwak, aan zee en in de Ardennen soms matig, uit zuid tot zuidwest. Op het einde van de namiddag of ‘s avonds groeit in het westen de kans op wat regen of een buitje.



Volgende nacht is het eerst overwegend droog en hangen er vaak nog hoge en middelhoge wolken. Later kan er links of rechts wat regen vallen. De minima liggen tussen 8 en 13 graden.

Morgen is het gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt met kans op wat neerslag, vooral over het centrum en oosten van het land. De maxima liggen tussen 15 en 19 graden, bij een zwakke tot matige zuidoostenwind.

Dinsdag hangen er vrij veel wolken en kan er soms wat regen of een bui vallen. De zuidwestenwind waait matig tot vrij krachtig in het binnenland en soms krachtig in de kustregio. Er is kans op rukwinden tussen 50 en 70 kilometer per uur. De maxima liggen tussen 11 en 16 graden.

Woensdag is het overwegend droog met opklaringen en bewolkte perioden. De maxima liggen tussen 10 graden in de Hoge Venen en 15 graden in het westen van ons land.

Donderdag trekt een regenzone over ons land vanaf het westen. De maxima liggen tussen 10 en 15 graden.

Vrijdag is het droog met mooie zonnige perioden. De temperaturen, tussen 8 graden in de Hoge Venen en 14 graden in het westen, zijn normaal voor deze tijd van het jaar.

