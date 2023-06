WEERBERICHT. Opnieuw een zonovergoten weekend: temperaturen tot 25 graden

KIJK. “Kurkdroog in België, in Spanje kletsnat”

Vandaag wordt zonnig met maxima tot 17 graden aan zee, 18 of 19 graden in de Hoge Ardennen, 24 graden in het uiterste zuiden en 22 of 23 graden elders. Enkel in de namiddag kunnen er lokaal een aantal stapelwolken opduiken. De wind waait aanhoudend matig.