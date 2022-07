WEERBERICHT. Opnieuw een warm weekend voorspeld, volgende week stijgt kwik naar 27 graden

Vandaag start vrij zonnig. Geleidelijk aan komen er meer wolken vanuit het westen met een kleine kans op een lokaal buitje. In de namiddag worden de opklaringen opnieuw breder vanaf het noordwesten. De maxima liggen tussen 19 of 20 graden aan zee en op de Ardense hoogten en 24 graden in Belgisch-Lotharingen. Dat meldt het KMI.

Vanavond en vannacht verdwijnen de stapelwolken en wordt het licht bewolkt tot helder, met minima tussen 2 of 3 graden in de Ardense valleien en 12 of 13 graden in de steden.

Morgenochtend is het op de meeste plaatsen zonnig met hoge wolkenvelden. Vervolgens verschijnt er meer bewolking. Zeer lokaal zijn een paar regendruppels mogelijk. De maxima liggen rond 16 graden in de Hoge Venen, rond 19 of 20 graden aan zee en rond 22 of lokaal 23 graden in het binnenland.

Donderdag krijgen we veel bewolking met soms wat lichte regen. In de namiddag wordt het vanaf de kust droger met geleidelijk bredere opklaringen. De maxima liggen tussen 17 en 22 graden.

Vrijdag verwacht het KMI vrij veel wolkenvelden maar het blijft overwegend droog. De maxima liggen tussen 18 en 22 graden.

Zaterdag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en soms vrij veel wolken. De temperatuur klimt tot rond 23 graden in het centrum.

Ook zondag krijgen we droog weer met afwisselend zon en wolken. De maxima liggen in de buurt van 23 graden in het centrum.

Ook maandag lijkt het droog te blijven met veel zon. Het wordt warmer met maxima tot 25 of lokaal misschien wel 26 graden. Dinsdag stijgt het kwik zelfs tot 27 graden.