WEERBERICHT. Opklaringen met kans op winterse neerslag in de Ardennen, vanaf morgen kouder met temperaturen rond het vriespunt

WEERBE­RICHT. Koufront trekt over het land met eerst regen maar later mooie opklarin­gen

Een koufront, deze middag pal boven ons land, trekt van west naar oost over het land. Deze namiddag is er eerst nog regen in het centrum en oosten, gevolgd door mooie opklaringen vanaf het westen en dalende temperaturen. De maxima liggen tussen 8 graden in de Hoge Venen en 11 graden in de Kempen. In de namiddag wordt het enkele graden frisser, zegt het KMI.

26 december