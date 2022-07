WEERBERICHT. Opklaringen en wolken wisselen elkaar af, enkel zeer lokale buien mogelijk

Zondagmiddag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Aan zee is het overwegend zonnig. Zeer lokaal kan er een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De temperaturen lopen op tot 23 graden. Dat zegt het KMI in zijn jongste weerbericht.

De wolken zouden in de loop van de avond grotendeels moeten verdwijnen. De temperaturen zakken tot 6 graden in de Hoge Venen, 11 graden in het centrum tot 14 graden aan zee.

Maandag is het eerst in de meeste streken zonnig. In de loop van de dag ontstaan er meer wolkenvelden, eerst over het westen en later ook elders. De kans op een lokale bui is klein. Aan de kust wordt het in de namiddag opnieuw overwegend zonnig, ook over het zuidoosten van België blijft het de hele dag meestal zonnig.

De maximumtemperaturen bedragen maandag 19 graden in de Hoge Venen tot lokaal 23 graden in het centrum en in Belgisch Lotharingen.

Dinsdag krijgen we eerst brede opklaringen. In de loop van de dag ontstaan er opnieuw meer wolken met eventueel hier en daar een buitje. In de Kuststreek blijft het de hele dag vrij zonnig. De maxima liggen tussen 18 en 23 graden.

Woensdag ontstaan er in de loop van dag wolken, maar de kans op buien blijft beperkt. De maxima veranderen weinig met waarden tussen 17 en 22 graden. Donderdag worden vanaf de Britse Eilanden en de Noordzee meer wolkenvelden verwacht, met soms wat lichte regen of enkele buien. De maxima schommelen nog steeds tussen 17 en 22 graden. Ook vrijdag blijft het, afgezien van een eventueel lokaal buitje, droog met nog vrij veel wolkenvelden. De maxima schommelen dan tussen 18 en 23 graden.