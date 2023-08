WEERBERICHT. Opklaringen en regenbuien luiden wisselvallig weekend in

In de loop van vrijdagnamiddag zou het vanuit het westen droger moeten worden met meer opklaringen. Vrijdagavond vallen er vooral over het oosten en het zuiden nog enkele buien, later op de nacht wordt het op de meeste plaatsen droog met brede opklaringen, al gaat het tegen de ochtend aan de kust opnieuw regenen. De minima liggen tussen 10 en 14 graden.

Het weekend begint zaterdag wisselend bewolkt met soms enkele buien. ‘s Ochtends is de kans op buien het grootste aan de kust, later stijgt die kans ook in het binnenland. Een donderslag is daarbij vooral in Vlaanderen niet uitgesloten. De temperaturen liggen rond de 20 graden.

Zondagvoormiddag zijn er mooie zonnige perioden maar in de loop van de dag ontstaan er buien. Aan zee is de buienkans het kleinst en worden brede opklaringen verwacht. De maxima liggen opnieuw rond de 20 graden.

Maandag start zonnig, maar later op de dag krijgen we in het binnenland opnieuw enkele buien. Dinsdag zou het zo goed als droog moeten blijven met afwisselend zon en wolken. Woensdag is er dan weer opnieuw kans op een lokale bui, donderdag wordt het wisselend tot zwaar bewolkt met kans op buien. De maxima liggen telkens rond de 21 graden.