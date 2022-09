WEERBERICHT. Opgelet voor wateroverlast: KMI kondigt code geel en oranje af voor regen

Het wordt een herfstachtige dag, met buien die op heel wat plaatsen intens kunnen zijn. In Brussel en Vlaams-Brabant is tot woensdagavond code oranje van kracht. Voor de andere Vlaamse provincies geldt code geel. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig, meldt het KMI.

Lokaal kan er woensdag op 24 uur tijd 50 tot 70 liter per vierkante meter vallen. In het zuidelijke deel van het land, en mogelijk deels over het centrum, kunnen ook onweersbuien tot ontwikkeling komen met felle windstoten. De maxima schommelen tussen 17 en 22 graden.

Wat betekenen code geel en code oranje? Bij code geel wordt er veel regen verwacht: ofwel intense buien ofwel aanhoudend veel regen. Dit kan aanleiding geven tot plaatselijke wateroverlast in regio’s die daar gevoelig voor zijn. Het verkeer kan plaatselijk gehinderd worden. Wees waakzaam. Bij code oranje wordt er op meerdere plaatsen heel veel regen verwacht: veel of zeer intense buien ofwel zeer veel en langdurige regen. Dit kan aanleiding geven tot wateroverlast op uitgebreide schaal. Het verkeer kan ernstige hinder ondervinden. Wees voorbereid en volg de raadgevingen van de bevoegde overheid op.

In Brussel en Vlaams-Brabant is tot woensdagavond code oranje van kracht. Voor de andere Vlaamse provincies en de kust houdt het KMI het op code geel. Er wordt gewaarschuwd voor plaatselijke verkeershinder en wateroverlast.

Volledig scherm In Vlaams-Brabant, Brussel, Luik, Luxemburg en Waals-Brabant is tot woensdagavond code oranje van kracht. © KMI

Vlaanderen had woensdag af te rekenen met een bijzonder drukke ochtendspits. Rond 8 uur stond er al 230 kilometer file op de hoofdwegen in Vlaanderen, een “uitzonderlijke” hoeveelheid volgens de filebarometer van het Vlaamse Verkeerscentrum. Sindsdien is de file geslonken tot onder de 200 kilometer.

“Dat is geen record, maar het was wel een uitzonderlijk drukke en stevige ochtendspits, een typische regenspits”, zegt Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Verkeerscentrum. “Er waren veel pendelaars op de baan en het regende hard. Daarbij vonden er ook nog veel kleine ongevallen plaats en stonden er defecte voertuigen op de wegen. Daardoor waren de files die er normaal staan op woensdagochtend extra lang.”

Het is volgens Bruyninckx een “voorproefje” van wat we de komende maanden mogen verwachten. “De vakantie is nu echt voorbij. De herfst is in aantocht en we mogen de komende maanden, zeker de filegevoelige maanden oktober en november, ons nog meer aan zo’n ochtendspitsen verwachten.”

Volledig scherm Regen valt met bakken uit de lucht, en dat kan ook zorgen voor verkeershinder © RV

Vanavond vallen er nog enkele buien in het centrum, maar later wordt het droog met opklaringen. Het koelt af naar temperaturen tussen 10 en 15 graden.

Morgen verlaat de laatste regen ons land in het uiterste zuidoosten en is het vaak zwaarbewolkt. Lokaal is een bui mogelijk. Het kwik klimt niet boven 15 graden in de Hoge Ardennen en 18 of 19 graden in Laag-België.

Vrijdag is het wisselend tot soms zwaarbewolkt. Al snel ontstaan er buien aan de kust die zich later uitbreiden naar gans het land. Vooral aan zee kunnen de buien soms fel zijn en vergezeld van korrelhagel en enkele donderslagen. De maxima liggen tussen 11 en 16 graden.

Ook zaterdag blijft het onstabiel met veel wolkenvelden en regelmatig buien. Er is opnieuw kans op korrelhagel en enkele donderslagen. We halen maxima tussen 10 en 15 graden.

Zondag trekt een nieuwe buienlijn vanaf de Noordzee over het land. Op het einde van de dag wordt het droger. We halen temperaturen tussen 10 en 15 graden, bij een gure wind.