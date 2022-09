WEERBERICHT. Opgelet voor wateroverlast en verkeershinder: KMI kondigt code geel en oranje af voor regen

Lokaal kan er woensdag op 24 uur tijd 50 tot 70 liter per vierkante meter vallen. In het zuidelijke deel van het land, en mogelijk ook deels over het centrum, kunnen ook onweersbuien tot ontwikkeling komen met felle windstoten. De maxima schommelen tussen 17 en 22 graden.

In Brussel en Vlaams-Brabant is tot woensdagavond code oranje van kracht. Voor de andere Vlaamse provincies en de kust houdt het KMI het op code geel . Er wordt gewaarschuwd voor plaatselijke verkeershinder en wateroverlast.

Rond 8 uur stond er al 230 kilometer file op de hoofdwegen in Vlaanderen, een uitzonderlijke hoeveelheid volgens de filebarometer van het Vlaamse Verkeerscentrum. Sindsdien is de file geslonken tot onder de 200 kilometer.

Vanavond vallen er nog enkele buien in het centrum, maar later wordt het droog met opklaringen. Het koelt af naar temperaturen tussen 10 en 15 graden.

Morgen verlaat de laatste regen ons land in het uiterste zuidoosten en is het vaak zwaarbewolkt. Lokaal is een bui mogelijk. Het kwik klimt niet boven 15 graden in de Hoge Ardennen en 18 of 19 graden in Laag-België.