WEERBERICHT. Onweerachtige periode aangebroken: vanavond ‘code geel’ voor onweer in West-Vlaanderen

Droogtere­cord niet verbroken: na vier kurkdroge weken ziet ons land eindelijk terug regen

De droogte in ons land, die al sinds 16 mei aanhoudt, is voorbij. Zo is in Ukkel zaterdagavond 0,1 millimeter regen gevallen, laat onze weerman David Dehenauw weten op Twitter. Hoewel er op de meeste plaatsen in België de afgelopen 31 dagen geen druppel regen meer is gevallen, hebben we het droogterecord niet verbroken.