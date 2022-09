WEERBERICHT. Onweer trekt over het land: KMI waarschuwt met code geel

Vanavond neemt de kans op lokaal felle buien toe, met onweer en windstoten. Dat meldt het KMI, dat een code geel afgeeft voor onweer vanaf de late namiddag. “Hierbij verwachten we neerslaghoeveelheden die plaatselijk kunnen oplopen tot 10 tot 20 mm in één uur tijd.”

In de loop van de avond en nacht trekken buien over ons land. Die kunnen gepaard gaan met onweer, veel neerslag op korte tijd en windstoten. Het kwik daalt naar minima tussen 14 en 17 graden. In Gent en Antwerpen is er al onweer gesignaleerd, hoewel overlast voorlopig uitblijft.

Volledig scherm Ook in de Vlaamse Ardennen is het aan het regenen. © RV

Het KMI geeft een code geel af voor onweer vanaf 17 uur 's middags tot morgenochtend 6 uur. Het instituut verwacht dat de buien lokaal fel zijn en vergezeld kunnen gaan van hagel en windstoten. Ook waarschuwt het KMI dat de neerslaghoeveelheden plaatselijk kunnen oplopen tot 20 millimeter in een uur tijd. In het tweede deel van de nacht verlaten de buien naar verwachting ons land via het noorden.

Door het slechte weer dat voorspeld wordt, activeert de FOD Binnenlandse Zaken tijdelijk het nummer 1722. Voor storm- en waterschade waarvoor je bijstand van de brandweer nodig hebt, kan je een aanvraag indienen via het e-loket 1722.be of het nummer 1722 bellen. Bel enkel 112 voor situaties die mogelijk levensbedreigend zijn.

Volledig scherm Het KMI geeft een waarschuwing voor code geel voor onweer vanaf de late namiddag. © KMI/Meteo.be

Wat brengt de rest van de week? Wisselvalligheid. Morgen is het eerst nog vrij zonnig, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe. In de namiddag is het wisselend tot zwaarbewolkt en vallen er lokale (onweers)buien. We halen nog maxima tussen 24 en 28 graden bij een zwakke tot matige wind uit zuidwestelijke of veranderlijke richtingen.

Dinsdagavond is het wisselvallig met verspreide buien, mogelijk met onweer, hevige neerslag op korte tijd en rukwinden. In de loop van de nacht wordt het in de meeste streken droog, al blijft de kans op een bui vooral in het westen nog aanwezig. Het klaart geleidelijk op, maar in de Ardennen kunnen er lage wolkenvelden ontstaan. De minima liggen tussen 13 en 17 graden bij een zwakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen.

Woensdag blijft het overwegend droog met soms brede opklaringen en wolken. Woensdagavond en -nacht verwachten we perioden van regen of buien en kans op onweer vanaf de Franse grens. Het is nog vrij warm bij maxima van 22 tot 26 graden. Er waait een matige wind uit zuid tot zuidwest.

Donderdagochtend is er vooral over de noordoostelijke landshelft aanvankelijk nog kans op enkele (onweers)buien. Daarna volgt er een meestal droge periode, maar in de namiddag en ‘s avonds wordt het wisselvallig met buien die stevig kunnen zijn. Lokaal gaat het ook onweren. De maxima schommelen tussen 18 en 22 of 23 graden, wat ongeveer normaal is voor de tijd van het jaar. Er waait een matige wind uit zuid tot zuidwest.

