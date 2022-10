WEERBERICHT. Onweer met mogelijk veel regenval en zware windstoten op komst: KMI waarschuwt met code geel

Het wordt deze namiddag wisselend tot zwaarbewolkt met enkele buien en mogelijk zelfs onweer. De maxima schommelen tussen 16 en 21 graden. De wind waait matig, al kunnen er rukwinden zijn tot 50 à 60 kilometer per uur. Dat meldt het KMI.

De wind is matig uit zuidoost en ruimt naar zuid tot zuidzuidoost. De maxima schommelen tussen 16 graden op de Hoge Venen, 18 of 19 graden aan zee en tot 21 graden elders, meldt het KMI.

Vanavond trekt een storing door het land vanaf het zuidwesten met enkele stevige regen- of onweersbuien die lokaal kunnen gepaard gaan met wat hagel en zware windstoten. Lokale windvlagen tussen 80 en 100 kilometer per uur of meer zijn niet uitgesloten. Tijdens het felste onweer is er ook kans op 10 tot 20 liter regen per vierkante meter op korte tijd.

Het KMI roept code geel uit in het hele land vanaf 18 uur tot 23 uur vanavond. In de provincie Limburg blijft code geel nog tot middernacht gelden.

Volledig scherm Code geel © KMI

Later in de nacht wordt het wisselend bewolkt en kunnen er vooral in het westen van het land nog enkele buien vallen. De minima liggen tussen 11 en 16 graden. De wind is matig tot vrij krachtig met rukwinden van 50 tot 65 km/u.

Maandag wordt het wisselvallig en vrij winderig met vooral in de kuststreek buien met eventueel een donderslag. Het wordt iets minder zacht met maxima van 14 graden in de Hoge Ardennen en 18 graden in Vlaanderen. Er waait een matige tot vrij krachtige wind met rukwinden van 50 tot 65 kilometer per uur.

Maandagavond vallen er verspreid over het land nog enkele buien. In de nacht van maandag op dinsdag blijft het wisselend bewolkt en wordt het in het binnenland grotendeels droog. De minima liggen tussen 8 en 13 graden. De wind waait matig.

Dinsdag zijn er eerst veel lage wolken, maar geleidelijk verschijnen er steeds meer opklaringen. Het blijft vrijwel droog bij maxima van 13 graden op het Ardense reliëf tot 17 graden in het centrum. Er staat een matige wind.

Ook woensdag is het vaak droog met een afwisseling van brede zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Het wordt iets zachter bij maxima van 17 graden in de Ardennen tot 20 graden in de Kempen. De wind waait meestal matig.

Donderdag wordt het zeer zacht bij maxima van 18 graden in Hoog- België tot 22 graden elders. Het wordt zonnig met soms enkele stapelwolkjes of hoge wolkensluiers. De wind waait meestal matig.

BEKIJK: Dit zei weerman David Dehenauw zaterdag over het weer van de komende dagen