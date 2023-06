WEERBERICHT. Nog zeker tot eind volgende week temperaturen boven 25 graden: code geel uitgebreid naar heel Vlaanderen (behalve aan zee)

Bij een hittegolf heb je ten minste vijf opeenvolgende dagen met maximumtemperaturen van 25°C of meer, waarvan ten minste drie dagen met maximumtemperaturen van 30°C of meer. De afgelopen dagen werd code geel al afgekondigd in Antwerpen en Limburg, maar dat is nu dus uitgebreid.

Het KMI roept met een code geel op tot waakzaamheid. Er kunnen maatregelen getroffen worden om oudere en zwakkere mensen te beschermen voor de hitte door hen meer te laten drinken en hen niet bloot te stellen aan rechtstreeks zonlicht.

Deze namiddag is het zonnig met enkele onschuldige stapelwolken in het binnenland. Het wordt erg warm met maxima van 26 graden op de Ardense toppen en 30 tot 31 graden op veel andere plaatsen, zelfs aan zee. Vanavond en vannacht lossen de stapelwolken op en wordt het helder. Het blijft zacht met minima van 16 graden in de Ardennen en tot 21 graden in de grote steden. Een warme nacht dus.

Morgen zondag begint de dag met zon, maar wordt het snel zwoel. Er vormen zich stapelwolken en er kunnen enkele plaatselijke onweersbuien ontstaan in het westen van het land en in de streken langs de Franse grens. Het wordt erg warm met maxima van 27 graden op de Ardense hoogten en 30 tot 32 graden elders, zelfs aan zee. Morgenavond en tijdens de nacht van zondag op maandag verdwijnt de onweerskans en lossen de wolken op. De minima liggen tussen 14 en 19 graden.

Maandag wordt het opnieuw zonnig met enkele onschuldige stapelwolken in de loop van de dag. De maxima schommelen tussen 23 graden aan de kust, 24 graden op de Ardense toppen en tussen 28 en 31 graden elders in het binnenland. Aan de kust steekt een zeebries op uit noord tot noordnoordwest.

Dinsdag is het opnieuw zonnig met maxima tussen 25 graden op de Ardense hoogten en tussen 26 en 28 graden op de meeste andere plaatsen. Ook woensdag is het zonnig met enkele stapelwolken in de loop van de namiddag. De maxima schommelen tussen 24 en 28 graden.

Donderdag start zonnig, maar in de loop van de dag verschijnen er toch meer stapelwolken. Het blijft wel droog. De maxima schommelen tussen 23 en 27 graden. Vrijdag begint zonnig, maar nadien wordt het gedeeltelijk bewolkt met stapelwolken. Een onweer is niet uitgesloten in het oosten van het land. De maxima schommelen tussen 19 graden aan de kust en tot 25 graden in het binnenland.

En ook daarna lijkt het mooi en warm te blijven. De verwachtingen voor de komende veertien dagen van het KMI zijn constant: “Het blijft warm en meestal droog. Er is een kleine kans dat naar het einde van de periode de onstabiliteit wat toeneemt. De maxima schommelen tussen 25 en 30 graden in het centrum van het land.”