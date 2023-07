WEERBERICHT. Nog tot vanavond 21 uur code geel voor rukwinden in groot deel van Vlaanderen: “Storm Poly is Vlaanderen voorbije nacht al gepasseerd”

WEERBE­RICHT. Kwik stijgt tot 23 graden op overwegend droge, maar meestal bewolkte dag

Vandaag wisselen vrij veel wolken af met opklaringen. Aan zee is het zonniger. Over de oostelijke landshelft kan er lokaal een buitje vallen, maar het blijft overwegend droog. De maxima schommelen in de Ardennen tussen 17 en 19 graden en elders tussen 21 en 23 graden. De wind is matig en aan zee later soms vrij krachtig uit westelijke richtingen, meldt het KMI.