WEERBERICHT. Nog even genieten van laatste zomerdagen: eind deze week koelt het af

Is massieve vulkaanuit­bar­sting verantwoor­de­lijk voor al die wereldwij­de tempera­tuur­re­cords?

De laatste maanden sneuvelt wereldwijd het ene temperatuurrecord na het andere. Juli was zelfs de warmste maand ooit gemeten. Is dit een rechtstreeks gevolg van de klimaatopwarming? Schiet het weerfenomeen El Niño in actie? Of is er meer aan de hand? Misschien ligt een van de krachtigste vulkaanuitbarsting ooit waargenomen wel aan de basis van de huidige extreme weergebeurtenissen. Klimaatexpert Samuel Helsen verduidelijkt.