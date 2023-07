WEERBERICHT. Nog enkele dagen bewolkt en buien

Het is zaterdag eerst vrij zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking en ook de kans op enkele buien toe, vooral over het noordwesten van het land. De maxima liggen tussen 18 graden in de Hoge Ardennen en 21 of 22 graden in het binnenland. De wind wordt in het binnenland matig uit zuidwest, aan zee uiteindelijk vrij krachtig met rukwinden daar tot 50 km/uur. Dat meldt het KMI.

Het is zaterdagnamiddag vaak bewolkt met soms enkele opklaringen en hoofdzakelijk over het westen en het noordwesten van het land kans op enkele buien. Er waait een matige en aan de kust een vrij krachtige zuidwestenwind, met mogelijk rukwinden tot 50 à 60 kilometer per uur.

Zaterdagavond en -nacht ‘s neemt in Laag- en Midden-België de bewolking toe met wat lichte regen over het noordwesten. De temperaturen zakken tot 12 graden in de Hoge Venen en tot 15 à 18 graden elders.

Zondag wordt meestal zwaarbewolkt met in de voormiddag soms lichte regen. In de namiddag valt er vooral over het centrale en het oostelijke deel neerslag, over het westen blijft het droger met wellicht opklaringen in de kustregio. De maxima liggen tussen 18 graden in de Hoge Ardennen, 20 à 21 graden in het centrum en 22 graden over het westen. Er waait opnieuw een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind met pieken tot 50 à 60 kilometer per uur.

Zondagavond en -nacht gaat het regenen met hoofdzakelijk over het westen en het centrum kans op enkele donderslagen. In het oosten en zuidoosten regent het vooral tegen de ochtend. De minima liggen rond 13 graden in de Hoge Venen en tussen 15 en 18 graden elders.

Maandag valt er regen of soms intense onweerachtige buien. In sommige streken verwachten we regelmatig en veel neerslag. De maxima liggen rond 21 graden in het centrum. De wind is vaak matig uit het westen tot zuidwesten.