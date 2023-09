WEERBERICHT. Nog een dagje zweten

WEERBE­RICHT. KMI waarschuwt met code geel voor veel regen, hulplijn 1722 geacti­veerd

De start van het nieuwe schooljaar valt in het water. Letterlijk. Het KMI kondigt vanaf vanavond code geel af voor neerslag voor zowat het hele land. “Tot morgenavond verwachten we perioden van regen of soms stevige buien”, klinkt het. Enkel in de provincie Luxemburg wordt er minder neerslag voorspeld. Ook vanavond kan er al veel regen vallen. De overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft daarom het telefoonnummer 1722 geactiveerd voor niet-dringende hulpaanvragen.