WEERBERICHT. Nog een dagje zweten, volgende week gedaan met tropische temperaturen

updateHet is zondagmiddag opnieuw zonnig en erg warm met soms wat hoge bewolking. De maxima schommelen tussen 26 of 27 graden op de Ardense hoogten en tot 32 graden elders. Ook aan zee stijgt het kwik vandaag vlot tot 30 graden of meer. De wind is zwak tot matig uit zuid tot zuidoost, voorspelt het KMI.

KIJK. Het weerbericht voor zondag 10 september

Vanavond en vannacht blijft het helder of lichtbewolkt met hoge wolkenvelden. De minima liggen tussen 15 graden in de Ardennen en 20 graden aan zee en in de grote steden. De wind is zwak uit zuid tot zuidoost.

Maandag is het opnieuw vrij zonnig met hoge bewolking. In de namiddag verschijnen er stilaan enkele stapelwolken, maar het blijft nog meestal droog. De maxima schommelen tussen 23 graden aan zee en tot 28 graden in de Kempen. De wind is meestal zwak en draait naar west tot noordwest.

Dinsdagochtend wisselen enkele opklaringen af met veel lage wolken, mistbanken en nog enkele geïsoleerde (onweers)buien. Overdag wisselen opklaringen en zwaarbewolkte periodes elkaar af. In de loop van de dag ontwikkelen er zich opnieuw buien met onweer, die plaatselijk hevig kunnen zijn. Het is gevoelig minder warm met maxima tussen 21 en 24 graden. De wind is zwak uit zuidwest of uit veranderlijke richtingen, later zwak tot matig uit west tot noordwest.

Woensdag is het droger met nog enkele plaatselijke buien en geleidelijk bredere opklaringen. De maxima schommelen tussen 17 en 22 graden bij een zwakke tot matige en aan de kust soms een vrij krachtige noordenwind.